Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ





Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці.



Усього з 24 лютого збили:



19 літаків,

20 вертольотів,

5 безпілотників,

1 крилату ракету.









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