Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ
Сьогодні, 00:24
Сухопутні війська України від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, знищили 45 повітряних цілей. Ідеться про використання засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці.
Усього з 24 лютого збили:
19 літаків,
20 вертольотів,
5 безпілотників,
1 крилату ракету.
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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці.
Усього з 24 лютого збили:
19 літаків,
20 вертольотів,
5 безпілотників,
1 крилату ракету.
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