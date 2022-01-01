Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ

Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ
Сухопутні війська України від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, знищили 45 повітряних цілей. Ідеться про використання засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Фейсбуці.

Усього з 24 лютого збили:

19 літаків,
20 вертольотів,
5 безпілотників,
1 крилату ракету.

Залужний відзвітував про успіхи Сухопутних військ



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Теги: ППО, Залужний, ЗСУ
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