Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО

Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО
На Київщині українські десантники повністю знищили підрозділ тактичного військового з'єднання російських окупантів. Так, ліквідовано підрозділ 37 окремої мотострілецької бригади Східного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не нашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку", – зазначили десантники.

Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО
Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО
Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО

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Теги: Війна, окупанти
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