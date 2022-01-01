Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО
14 березень, 23:45
На Київщині українські десантники повністю знищили підрозділ тактичного військового з'єднання російських окупантів. Так, ліквідовано підрозділ 37 окремої мотострілецької бригади Східного військового округу ЗС РФ.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не нашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку", – зазначили десантники.
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Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не нашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку", – зазначили десантники.
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