Українські військові знищили підрозділ бригади загарбників. ФОТО





Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



"Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не нашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку", – зазначили десантники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині українські десантники повністю знищили підрозділ тактичного військового з'єднання російських окупантів. Так, ліквідовано підрозділ 37 окремої мотострілецької бригади Східного військового округу ЗС РФ.Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України."Криваві руки цих жалюгідних вбивць вже ніколи не нашкодять беззахисним українським громадянам – дітям, жінкам та людям похилого віку", – зазначили десантники.

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