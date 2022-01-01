У закладах освіти на Волині відновили навчання за змішаною формою. ВІДЕО





Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки ОДА



З її слів, навчання відбувається переважно в дистанційному форматі. Кількості дітей, які зараз охоплені навчанням в області, посадовиця не озвучила. Каже: порахувати не можуть, бо багато дітей виїхали закордон.



Яким буде освітній процес на Волині



Оскільки частина вчителів перебуває у відпустках, говорить Людмила Плахотна, тому керівники шкіл будуть брати на роботу педагогів і здійснювати погодинну оплату, щоб забезпечити навчання учнів.



"Якщо вони (учні – ред.) проживають закордоном або в інших областях, вони можуть зареєструватися у школах наближених і навчатимуся там. Всі можливі заходи здійснюємо для навчання дітей, які переїхали до нас тимчасово із зони бойових дій", – зазначила посадовиця.



Батькам школярів, розповіла Людмила Плахотна, рекомендують звернутися до найближчого закладу освіти, зареєструватися та подати персональні дані дітей для організації навчання.



"Усі керівники закладів освіти попереджені, щоб сприяти цьому. Якщо вони звернулися у заклади освіти за кордоном і зареєструвалися, вони приїдуть назад з якимось документом. Це буде або довідка про навчання або табель з оцінками. Відповідно, це все буде враховано", – додала очільниця управління світи і науки ОДА.



Асинхронне навчання в одній із луцьких шкіл



Форму віддаленого навчання з елементами дистанційного обрали в одній з луцьких шкіл, – розповіла заступниця директора Інна Савчук. Міністерство освіти рекомендувало проводити навчання асинхронно, тобто викладати матеріал і завдання учням, а не вмикатися мережу одночасно. Це потрібно, що не перенавантажувати інтернет, – каже освітянка.



"На google-диску у нас сформовані папки кожного класу з першого по 11-й. В папках перелік предметів і батьки й учні мають можливість зайти за посиланням, відкрити і конкретно побачити і опрацьовувати той матеріал, який учителі їм подають", – каже заступниця директора луцької школи.



Зворотний зв'язок з учнями відбувається через електронні журнали та електронні щоденники. Усі вчителі, зі слів Інни Савчук, мають технічні засоби, що вести уроки з дому.



Усього в луцькій школі, каже Інна Савчук, навчається 689 дітей, з них 564 перебувають в Україні. Ще 171 учень не має змоги навчатися дистанційно через інтернет, тому з ними вчителі працюватимуть у телефонному режимі. Також школі зареєстрували трьох дітей, які переїхали у Луцьк з областей, де тривають бойові дії.



Суспільне дізналося, як відбувається асинхронне навчання у школі міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині керівникам усіх шкіл, дитсадків і професійно-технічних закладів рекомендували з 14 березня розпочати навчання за змішаною формою.Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна З її слів, навчання відбувається переважно в дистанційному форматі. Кількості дітей, які зараз охоплені навчанням в області, посадовиця не озвучила. Каже: порахувати не можуть, бо багато дітей виїхали закордон.Оскільки частина вчителів перебуває у відпустках, говорить Людмила Плахотна, тому керівники шкіл будуть брати на роботу педагогів і здійснювати погодинну оплату, щоб забезпечити навчання учнів."Якщо вони (учні – ред.) проживають закордоном або в інших областях, вони можуть зареєструватися у школах наближених і навчатимуся там. Всі можливі заходи здійснюємо для навчання дітей, які переїхали до нас тимчасово із зони бойових дій", – зазначила посадовиця.Батькам школярів, розповіла Людмила Плахотна, рекомендують звернутися до найближчого закладу освіти, зареєструватися та подати персональні дані дітей для організації навчання."Усі керівники закладів освіти попереджені, щоб сприяти цьому. Якщо вони звернулися у заклади освіти за кордоном і зареєструвалися, вони приїдуть назад з якимось документом. Це буде або довідка про навчання або табель з оцінками. Відповідно, це все буде враховано", – додала очільниця управління світи і науки ОДА.Форму віддаленого навчання з елементами дистанційного обрали в одній з луцьких шкіл, – розповіла заступниця директора Інна Савчук. Міністерство освіти рекомендувало проводити навчання асинхронно, тобто викладати матеріал і завдання учням, а не вмикатися мережу одночасно. Це потрібно, що не перенавантажувати інтернет, – каже освітянка."На google-диску у нас сформовані папки кожного класу з першого по 11-й. В папках перелік предметів і батьки й учні мають можливість зайти за посиланням, відкрити і конкретно побачити і опрацьовувати той матеріал, який учителі їм подають", – каже заступниця директора луцької школи.Зворотний зв'язок з учнями відбувається через електронні журнали та електронні щоденники. Усі вчителі, зі слів Інни Савчук, мають технічні засоби, що вести уроки з дому.Усього в луцькій школі, каже, навчається 689 дітей, з них 564 перебувають в Україні. Ще 171 учень не має змоги навчатися дистанційно через інтернет, тому з ними вчителі працюватимуть у телефонному режимі. Також школі зареєстрували трьох дітей, які переїхали у Луцьк з областей, де тривають бойові дії.Суспільне дізналося, як відбувається асинхронне навчання у школі міста.

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