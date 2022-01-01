Волинські аграрії збільшують площі посіву та розпочали весняно-польові роботи. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Горбенко.



З його слів, аграрії менше сіятимуть технічних культур, натомість робитимуть ставку на яру пшеницю для того, щоб було зерно. Додає: нині в області створений достатній резерв та з продовольчим забезпеченням проблем немає.



Фермер Павло Давидюк щороку обробляє три тисячі гектарів землі. Каже: нині половину уже засіяли це — 1 200 гектарів озимої пшениці та 200 гектарів озимого ячменю. У порівнянні з минулим роком площі посівів збільшили на 250 гектарів. "Так, як центральна Україна, південь не зможуть сіяти, будемо їх забезпечувати", — говорить аграрій.



З його слів, зараз найбільша проблема – кредитні ресурси та паливно-мастильні матеріали. Не зважаючи на це, техніка сільскогосподарського підприємства уже працює поблизу селища Олика. Тут готують ґрунт для майбутнього врожаю, на поля розкидають мінеральні добрива.



Господарник Микола Папіжук має чотири гектари поля, землю обробляє власною технікою. На зиму посіяв пшеницю, на весну сіятиме овес, ячмінь та садитиме картоплю.



Жителька села Метельне Зінаїда Більська тиждень тому повернулася з Польщі. "Не могла сидіти там в безпеці, в мене тут діти, внуки, господарство", — говорить жінка.



Розповідає: її родина має одноосібне господарство, зернові посіяли ще восени, а з картоплею не знають, що робити. "Солярка, вже такі ціни і її на заправках немає, щоб садити трактор треба, коней вже немає в нас, позбували люди, мабуть, лопатами", — говорить Зінаїда Більська.



Посівна на Волині відбудеться вчасно, — каже Юрій Горбенко. З його слів, сіятимуть багато, бо аграрії розуміють, що мають забезпечити хлібом не лише Волинь, а й інші регіони країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вже посіяли 185 тисяч гектарів озимих зернових. На черзі посів – ярих культур. Аграрії вийшли у поля, фермери та одноосібники теж оброблятимуть землю.Про це розповів Суспільному директор обласного управління агропромислового розвиткуЗ його слів, аграрії менше сіятимуть технічних культур, натомість робитимуть ставку на яру пшеницю для того, щоб було зерно. Додає: нині в області створений достатній резерв та з продовольчим забезпеченням проблем немає.Фермерщороку обробляє три тисячі гектарів землі. Каже: нині половину уже засіяли це — 1 200 гектарів озимої пшениці та 200 гектарів озимого ячменю. У порівнянні з минулим роком площі посівів збільшили на 250 гектарів. "Так, як центральна Україна, південь не зможуть сіяти, будемо їх забезпечувати", — говорить аграрій.З його слів, зараз найбільша проблема – кредитні ресурси та паливно-мастильні матеріали. Не зважаючи на це, техніка сільскогосподарського підприємства уже працює поблизу селища Олика. Тут готують ґрунт для майбутнього врожаю, на поля розкидають мінеральні добрива.Господарникмає чотири гектари поля, землю обробляє власною технікою. На зиму посіяв пшеницю, на весну сіятиме овес, ячмінь та садитиме картоплю.Жителька села Метельнетиждень тому повернулася з Польщі. "Не могла сидіти там в безпеці, в мене тут діти, внуки, господарство", — говорить жінка.Розповідає: її родина має одноосібне господарство, зернові посіяли ще восени, а з картоплею не знають, що робити. "Солярка, вже такі ціни і її на заправках немає, щоб садити трактор треба, коней вже немає в нас, позбували люди, мабуть, лопатами", — говорить Зінаїда Більська.Посівна на Волині відбудеться вчасно, — каже Юрій Горбенко. З його слів, сіятимуть багато, бо аграрії розуміють, що мають забезпечити хлібом не лише Волинь, а й інші регіони країни.

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