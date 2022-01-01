У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Станом на 14 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів.

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Теги: Втрати окупантів, Генштаб
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