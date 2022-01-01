У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:



особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки - 617 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:особового складу - понад 12 000 осіб,танків ‒ 389 од,бойових броньованих машин ‒ 1249 од,артилерійських систем – 150 од,РСЗВ - 64 од,засоби ППО - 34 од,літаків – 77 од,гелікоптерів – 90 од,автомобільної техніки - 617 од,кораблі /катери - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Нагадаємо,

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