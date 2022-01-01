У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 10:06
Станом на 14 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів.
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