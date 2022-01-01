Російські загарбники влучили в житловий сектор Охтирки, є загиблі

Російські загарбники влучили в житловий сектор Охтирки, є загиблі
Внаслідок авіабомбардування Охтирки 14 березня загинуло щонайменше троє мирних людей.

Про це пвідомив мер Охтирки Павло Кузьменко у Фейсбуці.

"Вночі було авіабомбардування міста Охтирка, приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли. За мною палають будинки.

На жаль, поки що немає захисту від авіаударів, цього захисту немає у всієї країни.

Всі люди світу просять: дайте захист від неба, закрийте небо над Україною.

Ті льотчики, які бомбардують місто Охтирку, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення, і їхні діти, тих льотчиків-виродків, повинні горіти в пеклі".


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Теги: Охтирка, війна
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