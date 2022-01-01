Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві
Сьогодні, 08:56
У понеділок вранці, 14 березня, в Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов"
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
За попередніми даними, загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.
З місця вибуху в житловому будинку евакуювали близько 70 осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
За попередніми даними, загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.
З місця вибуху в житловому будинку евакуювали близько 70 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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