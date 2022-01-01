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Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві

Окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві
У понеділок вранці, 14 березня, в Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов"

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

За попередніми даними, загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.

З місця вибуху в житловому будинку евакуювали близько 70 осіб.

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Теги: завод, обстріл, Київ, війна
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