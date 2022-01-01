Мер Луцька розповів про ситуацію в місті на ранок 14 березня

Мер Луцька розповів про ситуацію в місті на ранок 14 березня
Станом на 9 годину 14 березня ситуація у Луцьку контрольована, усе спокійно.

Про це під час традиційного ранкового звернення повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Дякувати Богу, ніч минула без обстрілів, ніч минула спокійно. Єдине, була дуже тривала повітряна тривога, фактично 5 годин, але слава Богу, вона не завершилась якимось обстрілами чи іншими надзвичайними ситуаціями у нашому місті», - зазначив мер.

За його словами, усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня.

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Теги: Ігор Поліщук
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