Мер Луцька розповів про ситуацію в місті на ранок 14 березня

Станом на 9 годину 14 березня ситуація у Луцьку контрольована, усе спокійно.Про це під час традиційного ранкового звернення повідомив Луцький міський голова«Дякувати Богу, ніч минула без обстрілів, ніч минула спокійно. Єдине, була дуже тривала повітряна тривога, фактично 5 годин, але слава Богу, вона не завершилась якимось обстрілами чи іншими надзвичайними ситуаціями у нашому місті», - зазначив мер.За його словами, усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня.