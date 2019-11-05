На Камінь-Каширщині створили гуманітарний хаб. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



«І речей, і одягу дуже багато. Це і їжа: макаронні вироби, пластівці, дитяче харчування. Дитяча гігієна, доросла. Памперси, ліки», – розповіла сільська староста Інна Півень.



Все сортують на складах і підписують. Згодом усе відправляють у різні куточки Волині та України відповідно до потреб військових, біженців та мирного населення.



Невтомно трудяться щодня і місцеві господині. Їх збирається більше сотні, аби готувати смаколики на передову.



До гуманітарного осередку в селі Раків Ліс долучаються місцеві підприємці, мешканці сусідніх сіл – допомагають хто чим може.



«Приміщення «Вечірнього Києва» нам надали. В ньому ми готуємо, збираються наші жителі. Також школа підключилася, у школі їдальня і в дитячому садочку. Ліплять вареники, пиріжки смажені, печені. Салтисон, овочеві салати. Це все ми пакуємо в ящики. Як тільки є можливість відправити бус – ми його завантажуємо і відправляємо. Транспорт заправляємо за власні кошти», – каже Інна Півень.



Волонтери працюють і в будні, і у вихідні. І запевняють: допомагатимуть і бійцям, і мирним жителям, які опинилися в біді, скільки стане сил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не стоять осторонь подій в Україні і мешканці села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині. Тут створили своєрідний гуманітарний хаб, де допомогу і приймають, і збирають, і доставляють у гарячі точки. Ось, до прикладу, розвантажують чергову передачу від партнерів з інший країн. Найчастіше це Польща та Німеччина.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу «І речей, і одягу дуже багато. Це і їжа: макаронні вироби, пластівці, дитяче харчування. Дитяча гігієна, доросла. Памперси, ліки», – розповіла сільська старостаВсе сортують на складах і підписують. Згодом усе відправляють у різні куточки Волині та України відповідно до потреб військових, біженців та мирного населення.Невтомно трудяться щодня і місцеві господині. Їх збирається більше сотні, аби готувати смаколики на передову.До гуманітарного осередку в селі Раків Ліс долучаються місцеві підприємці, мешканці сусідніх сіл – допомагають хто чим може.«Приміщення «Вечірнього Києва» нам надали. В ньому ми готуємо, збираються наші жителі. Також школа підключилася, у школі їдальня і в дитячому садочку. Ліплять вареники, пиріжки смажені, печені. Салтисон, овочеві салати. Це все ми пакуємо в ящики. Як тільки є можливість відправити бус – ми його завантажуємо і відправляємо. Транспорт заправляємо за власні кошти», – каже Інна Півень.Волонтери працюють і в будні, і у вихідні. І запевняють: допомагатимуть і бійцям, і мирним жителям, які опинилися в біді, скільки стане сил.

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