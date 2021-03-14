У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця

У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
14 березня в Україні святкують День добровольця. Саме цього дня 2014 року розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону, коли понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях. Рішення про відзначення цього дня ухвалили Постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року №1822 «Про встановлення Дня українського добровольця».

До Дня українського добровольця у Міністерстві оборони України презентували відео.

«Разом ми - нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих.
Разом до Перемоги!», - йдеться в дописі.

Зазначимо, що з початку вторгнення РФ в Україну сотні тисяч людей добровільно вступили до лав Збройних сил з метою захистити рідну землю від ворога.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День добровольця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі
Сьогодні, 11:37
На Волині до навчання залучатимуть і внутрішніх переселенців, – Погуляйко
Сьогодні, 11:24
У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
Сьогодні, 11:12
Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей
Сьогодні, 10:50
На Камінь-Каширщині створили гуманітарний хаб. ВІДЕО
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
14 березень, 2021, 23:28
«Ми старалися не дуже близько знайомитися, щоб потім не було так боляче прощатися»: спогади бійця-добровольця з Волині «Ми старалися не дуже близько знайомитися, щоб потім не було так боляче прощатися»: спогади бійця-добровольця з Волині
14 березень, 2021, 16:52
В Україні відзначають День добровольця В Україні відзначають День добровольця
14 березень, 2021, 07:38
Гунчик провідав волинського військового Гунчик провідав волинського військового
14 березень, 2017, 17:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До України за добу повернулось понад 17 тисяч осіб
Сьогодні, 12:17
 0
«Війська РФ - найСИНІша армія світу»: СБУ перехопила розмову окупантів
Сьогодні, 12:00
 0
Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині до навчання залучатимуть і внутрішніх переселенців, – Погуляйко
Сьогодні, 11:24
 0
У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8