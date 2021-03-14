У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
Сьогодні, 11:12
14 березня в Україні святкують День добровольця. Саме цього дня 2014 року розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону, коли понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях. Рішення про відзначення цього дня ухвалили Постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року №1822 «Про встановлення Дня українського добровольця».
До Дня українського добровольця у Міністерстві оборони України презентували відео.
«Разом ми - нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих.
Разом до Перемоги!», - йдеться в дописі.
Зазначимо, що з початку вторгнення РФ в Україну сотні тисяч людей добровільно вступили до лав Збройних сил з метою захистити рідну землю від ворога.
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До Дня українського добровольця у Міністерстві оборони України презентували відео.
«Разом ми - нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих.
Разом до Перемоги!», - йдеться в дописі.
Зазначимо, що з початку вторгнення РФ в Україну сотні тисяч людей добровільно вступили до лав Збройних сил з метою захистити рідну землю від ворога.
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