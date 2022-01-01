На Волині до навчання залучатимуть і внутрішніх переселенців, – Погуляйко
Сьогодні, 11:24
Триває третій тиждень протистояння. У Волинській області станом на сьогодні, 14 березня, ситуація залишається контрольованою та спокійною. Кордон цілий, об’єкти критичної інфраструктури працюють.
Про це розповів голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Зокрема він зауважив, що підприємці та бізнес поступово повертаються до роботи.
Окрім того, він зазначив, що від сьогодні розпочинається відновлення освітнього процесу. Зокрема, районним адміністраціям, міським, сільським і селищним головам доручено організувати навчання з використанням дистанційних технологій. Залучатимуть до цього й дітей внутрішньо переміщених сімей та тих, що тимчасово перебувають за межами країни.
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Про це розповів голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Зокрема він зауважив, що підприємці та бізнес поступово повертаються до роботи.
Окрім того, він зазначив, що від сьогодні розпочинається відновлення освітнього процесу. Зокрема, районним адміністраціям, міським, сільським і селищним головам доручено організувати навчання з використанням дистанційних технологій. Залучатимуть до цього й дітей внутрішньо переміщених сімей та тих, що тимчасово перебувають за межами країни.
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