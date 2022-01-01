Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі

Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі
Сьогодні вранці дві ракети окупантів влучили у телевежу біля Рівного. З під-завалів витягнули людей. На щастя, вони живі.

Про це розповів начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

"Є позитивні новини: з-під завалів евакуювали декілька людей. Вони в нормальному стані, живі, роботи продовжуються далі", - зазначив Віталій Коваль.

Він також зауважив, що мета окупантів - очевидна:

"Удав був здійснений, щоб відрізати людей, як думає ворог, від інформації та зв'язку з іншими регіонами".

Однак, за словами очільника, великої проблеми в цьому немає, адже чимало людей тепер користується додатками і має можливість споживати інформацію не лише з екрану телевізорів.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.


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Теги: Рівне, телевежа, обстріли
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