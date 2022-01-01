Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі





Про це розповів начальник Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.



"Є позитивні новини: з-під завалів евакуювали декілька людей. Вони в нормальному стані, живі, роботи продовжуються далі", - зазначив Віталій Коваль.



Він також зауважив, що мета окупантів - очевидна:



"Удав був здійснений, щоб відрізати людей, як думає ворог, від інформації та зв'язку з іншими регіонами".



Однак, за словами очільника, великої проблеми в цьому немає, адже чимало людей тепер користується додатками і має можливість споживати інформацію не лише з екрану телевізорів.



Нагадаємо, Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вранці дві ракети окупантів влучили у телевежу біля Рівного. З під-завалів витягнули людей. На щастя, вони живі.Про це розповів начальник Рівненської військової адміністрації"Є позитивні новини: з-під завалів евакуювали декілька людей. Вони в нормальному стані, живі, роботи продовжуються далі", - зазначив Віталій Коваль.Він також зауважив, що мета окупантів - очевидна:"Удав був здійснений, щоб відрізати людей, як думає ворог, від інформації та зв'язку з іншими регіонами".Однак, за словами очільника, великої проблеми в цьому немає, адже чимало людей тепер користується додатками і має можливість споживати інформацію не лише з екрану телевізорів.Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару на Рівненщині . Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.

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