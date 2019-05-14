Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення

Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністраціїТож, Коваль радить мешканцям області, як продовжувати дивитися телеефіри та слухати радіо:▪️Стежте за офіційними новинами в youtube - онлайн-трансляція «Єдині новини» на сторінках українських та місцевих телеканалів;▪️Встановіть онлайн-додаток «Радіодім». Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.▪️Скачуйте додаток "Радіо Трек" в App Store та Google Play. Місцева радіостанція, яка оприлюднює лише офіційні новини.▪️За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.▪️Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля тощо.Нагадаємо,. Своєю атакою вони пошкодили місцеву телевізійну вежу.