Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення
Сьогодні, 08:35
Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Тож, Коваль радить мешканцям області, як продовжувати дивитися телеефіри та слухати радіо:
▪️Стежте за офіційними новинами в youtube - онлайн-трансляція «Єдині новини» на сторінках українських та місцевих телеканалів;
▪️Встановіть онлайн-додаток «Радіодім». Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.
▪️Скачуйте додаток "Радіо Трек" в App Store та Google Play. Місцева радіостанція, яка оприлюднює лише офіційні новини.
▪️За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.
▪️Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля тощо.
Нагадаємо, вранці 14 березня окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою вони пошкодили місцеву телевізійну вежу.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Тож, Коваль радить мешканцям області, як продовжувати дивитися телеефіри та слухати радіо:
▪️Стежте за офіційними новинами в youtube - онлайн-трансляція «Єдині новини» на сторінках українських та місцевих телеканалів;
▪️Встановіть онлайн-додаток «Радіодім». Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.
▪️Скачуйте додаток "Радіо Трек" в App Store та Google Play. Місцева радіостанція, яка оприлюднює лише офіційні новини.
▪️За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.
▪️Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля тощо.
Нагадаємо, вранці 14 березня окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою вони пошкодили місцеву телевізійну вежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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