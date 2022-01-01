Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині





Про це повідомили у пресслужбі



14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждали 4 особи та попередньо окупанти знищили 7 будівель.



Наразі на місці удару працюють рятувальники. Проводяться пошуки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти 14 березня завдали ракетного удару по Житомирській області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждали 4 особи та попередньо окупанти знищили 7 будівель.Наразі на місці удару працюють рятувальники. Проводяться пошуки.

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