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Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині

Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині
Російські окупанти 14 березня завдали ракетного удару по Житомирській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждали 4 особи та попередньо окупанти знищили 7 будівель.

Наразі на місці удару працюють рятувальники. Проводяться пошуки.
Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині
Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині
Росія обстріляла ракетами селище на Житомирщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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