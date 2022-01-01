У багатоповерхівку в Києві влучив артилерійський снаряд
Сьогодні, 07:30
14 березня о 05:09 в Оболонському районі Києва окупанти обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомляєється на телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.
"О 05:09 у Оболонському районі по вулиці Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталось часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 33 особи та 8 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляєється на телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.
"О 05:09 у Оболонському районі по вулиці Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталось часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 33 особи та 8 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
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