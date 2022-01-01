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Внаслідок авіаудару росіян пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині

Внаслідок авіаудару росіян пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині
Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.

Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в його повідомленні.

Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівне
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