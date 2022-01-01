Внаслідок авіаудару росіян пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині





Про це повідомляє голова Рівненської ОВА



Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.



"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в його повідомленні.



Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині.Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу."Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в його повідомленні.Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.

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