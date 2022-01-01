Внаслідок авіаудару росіян пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині
Сьогодні, 07:09
Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.
Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в його повідомленні.
Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.
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Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.
Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в його повідомленні.
Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.
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