Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 14 березня





Про це повідомляє



Зокрема, на понеділок, 14 березня, призначено такі евакуаційні потяги:



Харків:



9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.



Дніпро:



10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Кривий Ріг:



11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.



Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода – о 22:32 та з Ужгорода до Києва.



Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов’янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 14 березня.Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.Зокрема, на понеділок, 14 березня, призначено такі евакуаційні потяги:Харків:9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;13:00 - №239/240 Харків - Львів.Дніпро:10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.Кривий Ріг:11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода – о 22:32 та з Ужгорода до Києва.Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов’янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

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