Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів
Сьогодні, 05:59
Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдера Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.
Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:
генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;
голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;
засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;
президент "Транснефть" Микола Токарєв;
очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);
голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;
гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.
Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:
генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;
голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;
засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;
президент "Транснефть" Микола Токарєв;
очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);
голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;
гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Добрі новини від ВолиньPost за 13 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
13 березень, 21:27
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів
Сьогодні, 05:59
Померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі, – журналістка
Сьогодні, 05:20
У додатку «Дія» тепер є радіо
Сьогодні, 04:38
Медіа