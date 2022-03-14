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Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів
Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдера Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.

Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:

генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;

голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;

засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;

президент "Транснефть" Микола Токарєв;

очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);

голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;

гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.


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Теги: Росія, Україна, війна
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