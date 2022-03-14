Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів

Романа Абрамовича та виконавчого директора "Газпрому" Олексія Міллера.



Про це повідомляє



Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:



генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путіна Сергій Чемезов;



голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лєбєдєв;



засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп" Михайло Фрідман;



президент "Транснефть" Микола Токарєв;



очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко (пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);



голова банку "ВЕБ" Ігор Шувалов;



гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.



Нагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Австралія внесла до санкційного списку 33 російських бізнесменів – зокрема проти російського мільярдерата виконавчого директора "Газпрому"Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.Зокрема, до людей, щодо яких запровадили санкції належать:генеральний директор корпорації "Ростех", близький соратник Путінаголова ради директорів банку "Росія"засновник та найбільший акціонер "Альфа-Груп"президент "Транснефть"очільник Ради директорів Міжнародного аеропорту "Шереметьєво"(пішов з посади після включення в санкційний список ЄС);голова банку "ВЕБ"гендиректор Російського фонду прямих інвестиційНагадаємо, що раніше санкції проти російських олігархів запровадили США та Британія.

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