У додатку «Дія» тепер є радіо

У застосунку «Дія» з’явилась нова функція, завдяки якій можна послухати радіо.Про це повідомив Міністр цифрової трансформації«Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють», – зазначив він.Щоб користуватися Дія.Радіо потрібно зробити лише два кроки:Зайдіть у Дію та натисніть «Послуги»Виберіть Дія.Радіо«Працюємо, щоб у вас 24/7 був доступ до перевіреної інформації. Дякуємо Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги», – написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.