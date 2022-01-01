У додатку «Дія» тепер є радіо

У додатку «Дія» тепер є радіо
У застосунку «Дія» з’явилась нова функція, завдяки якій можна послухати радіо.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють», – зазначив він.

Щоб користуватися Дія.Радіо потрібно зробити лише два кроки:

Зайдіть у Дію та натисніть «Послуги»

Виберіть Дія.Радіо

«Працюємо, щоб у вас 24/7 був доступ до перевіреної інформації. Дякуємо Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги», – написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.


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Теги: Дія, радіо
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