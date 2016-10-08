Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння





Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформацію американських висококосадовців, передає



Зазначається, американським посадовцям стало відомо, що РФ звернулася з проханням до Китаю про надання військової техніки та іншої допомогу, зокрема фінансової. Ця інформація викликала занепокоєння в адміністрації Білого дому, оскільки у Байдена вважають, що Пекін може підірвати зусилля Заходу з надання допомоги українській армії.



Інше джерело, знайоме із ситуацією, наголосило, що США готуються попередити союзників про ситуацію на тлі деяких ознак того, що Китай може готувати допомогу Росії для продовження війни в Україні.



У Білому домі відреагували і попередили Китай про те, що будь-які спроби допомогти Росії продовжити вторгнення чи сприяти ухиленні від західних санкцій, матимуть для Пекіну наслідки. Про це повідомив Джейк Салліван, радник з національної безпеки президента США.



Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй переконує, що, мовляв, він нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу.



"Пріоритетом Китаю є запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю", - сказав прессекретар посольства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії закінчуються деякі види озброєння, тому Росія попросила у Китаю надати їй військову техніку для підтримки бойової здатності у війні проти України.Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформацію американських висококосадовців, передає ТСН Зазначається, американським посадовцям стало відомо, що РФ звернулася з проханням до Китаю про надання військової техніки та іншої допомогу, зокрема фінансової. Ця інформація викликала занепокоєння в адміністрації Білого дому, оскільки у Байдена вважають, що Пекін може підірвати зусилля Заходу з надання допомоги українській армії.Інше джерело, знайоме із ситуацією, наголосило, що США готуються попередити союзників про ситуацію на тлі деяких ознак того, що Китай може готувати допомогу Росії для продовження війни в Україні.У Білому домі відреагували і попередили Китай про те, що будь-які спроби допомогти Росії продовжити вторгнення чи сприяти ухиленні від західних санкцій, матимуть для Пекіну наслідки. Про це повідомив Джейк Салліван, радник з національної безпеки президента США.Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй переконує, що, мовляв, він нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу."Пріоритетом Китаю є запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю", - сказав прессекретар посольства.

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