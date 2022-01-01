За минулу добу українські воїни збили 4 літаки і 3 вертольоти окупантів

За минулу добу українські воїни збили 4 літаки і 3 вертольоти окупантів
Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.

Є гарна новина і від оперативного командування «Північ», чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів.

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Теги: війна, росія, Україна
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