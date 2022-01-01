«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО

«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Володимир Зеленський розповів, як минув 18 день війни України проти російських окупаційних військ.

На початку відеозвернення президент сказав, що російські ракети знову били по українських містах. Тільки на Львівську область окупанти випустили 30 ракет.

«На Міжнародному центру миротворчості та безпеки не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. Лише в 20 кілометрах звідти – кордони НАТО. Минулого року я попереджав лідерів НАТО, що якщо не буде жорстких превентивних санкцій до РФ, то вона піде війною. Ми були праві. Я говорив, що «Північний потік» це зброя, яка ударить по всій Європі і сьогодні це очевидно. І зараз я повторюю знову: «Якщо ви не закриєте небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО», - сказав Зеленський.

Також президент розповів, що у Київській області був убитий американський журналіст, а його колега поранений: «Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але схоже, що не всі на Заході знають, що вони роблять».

Крім цього Володимир Зеленський повідомив, що на сході України окупанти вирішили демілітаризувати та денацифікувати Святогірську Лавру УПЦ Московської патріархії. На час удару на території монастиря були монахи та сотні біженців.

«Жодної військової цілі в Лаврі чи поряд з нею не було, але російські військові не зупиняються навіть і перед ударами по Лаврі. Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія РФ є просто брехнею», - зауважив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що відвідав та вручив нагороди пораненим військовослужбовцям, які лікуються в госпіталі.

«Я дуже хочу, щоб моє до них привітання «Бажаю здоров’я» спрацювало, так потужно, як і наші Збройні Сили України, які утримують ключові рубежі», - сказав Зеленський і додав, що в цьому ж госпіталі лікують і військового з Рязані. Він знаходиться в одній палаті з нашими захисниками отримує ту ж саму допомогу від тих же лікарів, попри те, що робив проти українського народу.

«Лікарі України його врятували, бо вони люди, а не звірі. Маємо пройти цю війну так, щоб ми залишилися людьми», - сказав президент України та подякував усім медикам, які рятують багато життів цивільного населення та військових по всій країні.

Також Володимир Зеленський розповів, що щоденно у відеоформаті відбуваються переговори з російськими представниками. Українські дипломати мають чітке завдання – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів.

«Зрозуміло, що це складна історія, складний шлях, але цей шлях потрібний і наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній, складній роботі Україна отримала необхідний для нас результат. Результат для миру, для безпеки, щоб ми мали нормальні і дієві гарантії, не як за Будапештом і не як у нашому небі», - зазначив президент.

Також Володимир Зеленський згадав про гуманітарні коридори та зауважив, що в Маріуполь не вдалося доставити допомоги, але запевнив, що спроби допомогти українцям не припиняться.
«У Маріуполь гуманітарний коридор був перекритий. Ми зробили усе, що необхідно, але російські війська зірвали рух вантажу. Ми будемо пробувати ще. Доти, поки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони наші», - сказав Володимир Зеленський.

Свій спіч президент завершив словами: «Ми проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є. Ми повинні триматися, повинні боротися. І ми переможемо. Я в це вірю».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Зеленський, війна, НАТО, росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ погрожує McDonald's і KFC арештами керівників за вихід з країни, – ЗМІ
Сьогодні, 01:28
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Сьогодні, 01:11
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Сьогодні, 00:52
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ «Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС «ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС
13 березень, 23:57
Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області
13 березень, 11:34
У війні з Росією загинув волинянин, якому посмертно присвоїли звання «Герой України» У війні з Росією загинув волинянин, якому посмертно присвоїли звання «Герой України»
13 березень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ погрожує McDonald's і KFC арештами керівників за вихід з країни, – ЗМІ
Сьогодні, 01:28
 0
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Сьогодні, 01:11
 0
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Сьогодні, 00:52
 0
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
 0
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8