«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО

Володимир Зеленський розповів, як минув 18 день війни України проти російських окупаційних військ.На початку відеозвернення президент сказав, що російські ракети знову били по українських містах. Тільки на Львівську область окупанти випустили 30 ракет.«На Міжнародному центру миротворчості та безпеки не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. Лише в 20 кілометрах звідти – кордони НАТО. Минулого року я попереджав лідерів НАТО, що якщо не буде жорстких превентивних санкцій до РФ, то вона піде війною. Ми були праві. Я говорив, що «Північний потік» це зброя, яка ударить по всій Європі і сьогодні це очевидно. І зараз я повторюю знову: «Якщо ви не закриєте небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО», - сказав Зеленський.Також президент розповів, що у Київській області був убитий американський журналіст, а його колега поранений: «Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але схоже, що не всі на Заході знають, що вони роблять».Крім цього Володимир Зеленський повідомив, що на сході України окупанти вирішили демілітаризувати та денацифікувати Святогірську Лавру УПЦ Московської патріархії. На час удару на території монастиря були монахи та сотні біженців.«Жодної військової цілі в Лаврі чи поряд з нею не було, але російські військові не зупиняються навіть і перед ударами по Лаврі. Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія РФ є просто брехнею», - зауважив глава держави.Володимир Зеленський розповів, що відвідав та вручив нагороди пораненим військовослужбовцям, які лікуються в госпіталі.«Я дуже хочу, щоб моє до них привітання «Бажаю здоров’я» спрацювало, так потужно, як і наші Збройні Сили України, які утримують ключові рубежі», - сказав Зеленський і додав, що в цьому ж госпіталі лікують і військового з Рязані. Він знаходиться в одній палаті з нашими захисниками отримує ту ж саму допомогу від тих же лікарів, попри те, що робив проти українського народу.«Лікарі України його врятували, бо вони люди, а не звірі. Маємо пройти цю війну так, щоб ми залишилися людьми», - сказав президент України та подякував усім медикам, які рятують багато життів цивільного населення та військових по всій країні.Також Володимир Зеленський розповів, що щоденно у відеоформаті відбуваються переговори з російськими представниками. Українські дипломати мають чітке завдання – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів.«Зрозуміло, що це складна історія, складний шлях, але цей шлях потрібний і наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній, складній роботі Україна отримала необхідний для нас результат. Результат для миру, для безпеки, щоб ми мали нормальні і дієві гарантії, не як за Будапештом і не як у нашому небі», - зазначив президент.Також Володимир Зеленський згадав про гуманітарні коридори та зауважив, що в Маріуполь не вдалося доставити допомоги, але запевнив, що спроби допомогти українцям не припиняться.«У Маріуполь гуманітарний коридор був перекритий. Ми зробили усе, що необхідно, але російські війська зірвали рух вантажу. Ми будемо пробувати ще. Доти, поки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони наші», - сказав Володимир Зеленський.Свій спіч президент завершив словами: «Ми проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є. Ми повинні триматися, повинні боротися. І ми переможемо. Я в це вірю».