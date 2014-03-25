В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Сьогодні, 00:52
"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.
Про це повідомили на сторінці компанії.
Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.
"Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим", - йдеться у дописі на сторінці "Укрзалізниці".
Також залізничники жартують, що у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи.
Нагадаємо, у нардепа Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан, в якому багато коштовностей, виробів з позолотою, коштовний посуд, тощо.
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Про це повідомили на сторінці компанії.
Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.
"Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим", - йдеться у дописі на сторінці "Укрзалізниці".
Також залізничники жартують, що у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи.
Нагадаємо, у нардепа Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан, в якому багато коштовностей, виробів з позолотою, коштовний посуд, тощо.
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