В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих

В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Про це повідомили на сторінці компанії.

Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.

"Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим", - йдеться у дописі на сторінці "Укрзалізниці".

Також залізничники жартують, що у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи.

Нагадаємо, у нардепа Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан, в якому багато коштовностей, виробів з позолотою, коштовний посуд, тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Медведчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ погрожує McDonald's і KFC арештами керівників за вихід з країни, – ЗМІ
Сьогодні, 01:28
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Сьогодні, 01:11
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Сьогодні, 00:52
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Дача Медведчука на Закарпатті. ФОТО Дача Медведчука на Закарпатті. ФОТО
25 березень, 2014, 14:33
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО «Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Сьогодні, 01:11
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ «Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
«ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС «ЗСУ знищили 200 машин та штаб росіян біля Мелітополя», – радник міністра МВС
13 березень, 23:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ погрожує McDonald's і KFC арештами керівників за вихід з країни, – ЗМІ
Сьогодні, 01:28
 0
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
Сьогодні, 01:11
 0
В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих
Сьогодні, 00:52
 0
«Російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:21
 0
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8