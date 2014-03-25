В «золотому» вагоні Медведчука пропонують перевозити дітей і хворих

"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.Про це повідомили на сторінці компанії.Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни."Наразі всі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим", - йдеться у дописі на сторінці "Укрзалізниці".Також залізничники жартують, що у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи.Нагадаємо, у нардепа Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан, в якому багато коштовностей, виробів з позолотою, коштовний посуд, тощо.