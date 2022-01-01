Данілов сумнівається в існуванні ООН після війни Росії проти України
Сьогодні, 03:26
На думку секретаря РНБО Олександра Данілова, ООН не змогла захистити Україну після підлого нападу Росії. Відповідно, доцільність існування організації під великим запитанням.
Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна є одним із засновників ООН, пише 24 канал.
Організація не змогла захистити одного із засновників, тому її ефективність не надто висока.
Олексій Данілов впевнений, що Україна обов'язково переможе Росію, і тоді ООН може зазнати суттєвих трансформацій.
"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує – велике питання. Тому що наша країна є засновником ООН. І якщо ООН не може захистити країну-засновника, то що вони взагалі можуть?", – сказав він.
Також секретар РНБО не розуміє, чому деякі західні політики досі бояться Путіна.
"Мені дуже прикро, коли дорослі дядьки піджимають хвоста і дивляться в очі цьому диктатору і чомусь вважають, що в нього буде якась перемога – це хибна позиція. Перемога буде за нами, вона буде 100%", – наголосив Данілов.
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Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна є одним із засновників ООН, пише 24 канал.
Організація не змогла захистити одного із засновників, тому її ефективність не надто висока.
Олексій Данілов впевнений, що Україна обов'язково переможе Росію, і тоді ООН може зазнати суттєвих трансформацій.
"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує – велике питання. Тому що наша країна є засновником ООН. І якщо ООН не може захистити країну-засновника, то що вони взагалі можуть?", – сказав він.
Також секретар РНБО не розуміє, чому деякі західні політики досі бояться Путіна.
"Мені дуже прикро, коли дорослі дядьки піджимають хвоста і дивляться в очі цьому диктатору і чомусь вважають, що в нього буде якась перемога – це хибна позиція. Перемога буде за нами, вона буде 100%", – наголосив Данілов.
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