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Данілов сумнівається в існуванні ООН після війни Росії проти України

Данілов сумнівається в існуванні ООН після війни Росії проти України
На думку секретаря РНБО Олександра Данілова, ООН не змогла захистити Україну після підлого нападу Росії. Відповідно, доцільність існування організації під великим запитанням.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна є одним із засновників ООН, пише 24 канал.

Організація не змогла захистити одного із засновників, тому її ефективність не надто висока.

Олексій Данілов впевнений, що Україна обов'язково переможе Росію, і тоді ООН може зазнати суттєвих трансформацій.

"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує – велике питання. Тому що наша країна є засновником ООН. І якщо ООН не може захистити країну-засновника, то що вони взагалі можуть?", – сказав він.

Також секретар РНБО не розуміє, чому деякі західні політики досі бояться Путіна.

"Мені дуже прикро, коли дорослі дядьки піджимають хвоста і дивляться в очі цьому диктатору і чомусь вважають, що в нього буде якась перемога – це хибна позиція. Перемога буде за нами, вона буде 100%", – наголосив Данілов.

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Теги: ООН, Олександр Данілов
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