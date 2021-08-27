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Померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі, – журналістка

Померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі, – журналістка
Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.

За її словами, це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.

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Теги: смерть, вагітна, Маріуполь
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