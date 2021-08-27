Померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі, – журналістка





Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook



"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.



За її словами, це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.



Раніше повідомлялося, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.Про це повідомила журналістка "Голосу Америки""Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.За її словами, це підтвердив фотограф, який зробив фото жінок для видання АР.Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.

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