Померла вагітна жінка, яка постраждала під час бомбардування пологового в Маріуполі, – журналістка
Сьогодні, 05:20
Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.
Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook
"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.
За її словами, це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.
Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.
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Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook
"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", - написала журналістка.
За її словами, це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.
Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.
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