До України за добу повернулось понад 17 тисяч осіб
Сьогодні, 12:17
За добу 13 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік зменшився більш ніж на 10%.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.
До України за минулу добу прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.
Минулої доби з України виїхало понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці.
Громадян, які хочуть потрапити до ЄС, просять обирати й інші пункти пропуску, які менш завантажені.
Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.
До України за минулу добу прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.
Минулої доби з України виїхало понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці.
Громадян, які хочуть потрапити до ЄС, просять обирати й інші пункти пропуску, які менш завантажені.
Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.
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