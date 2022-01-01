На Волині – 13 тисяч вимушених переселенців

Загалом з 24 лютого на Волинь прибуло 17,5 тисяч евакуйованих осіб, з них 13 тисяч наразі проживає в області.Про це повідомив очільник Волинської військової адміністраціїБільшість із них використовує нашу область як транзитну. З початку війни через місцеві пункти пропуску за кордон виїхали 265 тисяч українців.Для поселення в області є близько 5-ти тисяч вільних місць.