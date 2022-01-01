На Волині – 13 тисяч вимушених переселенців

На Волині – 13 тисяч вимушених переселенців
Загалом з 24 лютого на Волинь прибуло 17,5 тисяч евакуйованих осіб, з них 13 тисяч наразі проживає в області.

Про це повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Більшість із них використовує нашу область як транзитну. З початку війни через місцеві пункти пропуску за кордон виїхали 265 тисяч українців.

Для поселення в області є близько 5-ти тисяч вільних місць.

Якщо ви шукаєте тимчасове житло або можете надати його для вимушено-евакуйованих, звертайтеся за номерами «гарячої лінії» 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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Теги: Погуляйко, Волинь, переселенці
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