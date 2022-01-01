Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС
Сьогодні, 12:59
Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями Укренерго.
Про це повідомили в Телеграм-каналі «Енергоатому».
Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.
«О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію», – повідомили в Укренерго.
Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.
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Про це повідомили в Телеграм-каналі «Енергоатому».
Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.
«О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію», – повідомили в Укренерго.
Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.
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