Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС

Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС
Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями Укренерго.

Про це повідомили в Телеграм-каналі «Енергоатому».

Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.

«О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію», – повідомили в Укренерго.

Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.

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Теги: ЧАЕС, війна
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