Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями Укренерго.Про це повідомили в Телеграм-каналі «Енергоатому».Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.«О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію», – повідомили в Укренерго.Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.