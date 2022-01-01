Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей

Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей
Станом на ранок 14 березня внаслідок збройної агресії РФ 90 дітей загинули і понад 100 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей, ще двоє отримали поранення.

Пошкодили через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйнували повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Діти, жертви, війна РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині до навчання залучатимуть і внутрішніх переселенців, – Погуляйко
Сьогодні, 11:24
У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
Сьогодні, 11:12
Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей
Сьогодні, 10:50
На Камінь-Каширщині створили гуманітарний хаб. ВІДЕО
Сьогодні, 10:38
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
Сьогодні, 10:06
Схожі новини
В Україні від російських обстрілів загинула 71 дитина В Україні від російських обстрілів загинула 71 дитина
10 березень, 15:33
Біля міст, де ведуться бої, лікарі дістають із дітей жмені осколків Біля міст, де ведуться бої, лікарі дістають із дітей жмені осколків
10 березень, 02:30
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі
09 березень, 10:50
За 10 днів війни в Україні загинули 35 дітей За 10 днів війни в Україні загинули 35 дітей
05 березень, 23:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До України за добу повернулось понад 17 тисяч осіб
Сьогодні, 12:17
 0
«Війська РФ - найСИНІша армія світу»: СБУ перехопила розмову окупантів
Сьогодні, 12:00
 0
Після обстрілу телевежі біля Рівного з-під завалів витягнули людей, вони живі
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині до навчання залучатимуть і внутрішніх переселенців, – Погуляйко
Сьогодні, 11:24
 0
У Міноборони презентували ролик до Дня українського добровольця
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8