Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей
Сьогодні, 10:50
Станом на ранок 14 березня внаслідок збройної агресії РФ 90 дітей загинули і понад 100 отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.
Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей, ще двоє отримали поранення.
Пошкодили через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйнували повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.
Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.
Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей, ще двоє отримали поранення.
Пошкодили через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйнували повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.
Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
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