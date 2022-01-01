«Допомагаємо країні та клієнтам»: як у час війни працюють будівельні компанії. ВІДЕО





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У рідній країні та роблять усе для перемоги. Працівники будівельної компанії «Континіум-Девелопмент» нині згуртувалися, як ніколи. Директорка з маркетингу Наталія Звягіна розповідає, що на потреби армії передали два автомобілі, одноденну зарплатню усіх працівників. Вільні приміщення у Луцьку та в Ужгороді віддали в користування тероборонівцям та переселенцям, які приїхали на захід із місць, де нині ведуться бойові дії.



«Кожна людина особисто допомагає, так і компанія в цілому й керівництво. Наскільки у нас є можливість, ми допомагаємо нашій армії та нашим людям», – розповіла директорка з маркетингу.



Чоловіки, які працюють у компанії, нині боронять столицю у територіальній обороні. Будівельники, розповідає жінка, не з тих, хто буде панікувати. Тому швидко мобілізувалися та допомагають на місцях. Сама Наталія не одразу виїхала з Києва, адже не вірила в те, що відбувається. Сьогодні вона з донькою у Луцьку.



«Вже почалися обстріли біля нашого будинку, тому компанія допомогла мені з дитиною приїхати до Луцька, щоб ми були в безпеці. Але ми продовжували максимально допомагати у міру зусиль нашим захисникам», – пригадує жінка.



Занепокоєні і клієнти. Люди переживають за придбане житло у столиці та інших регіонах, де нині небезпечно. Для тих, хто виплачує кредити, зробили канікули.



«Зараз ніхто не каже ні про які санкції, головне – щоб люди були в безпеці, щоб це все закінчилося», – зауважує Наталія Звягіна.



Допомагають клієнти з-за кордону. Фінансово та залучають свої компанії і своїх друзів, аби підтримати Україну. Тішить те, каже Наталія, що майже усі працівники перебувають в Україні. Чоловіки-захисники боронять столицю у територіальній обороні, жінки забезпечують надійний тил. З мирних територій збирають допомогу: медикаменти, амуніцію, будь-які необхідні речі та передають військовослужбовцям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Війна вдарила по усіх сферах діяльності. Будівельні компанії нині також переживають нелегкий час. Адже окупантам байдуже, яку інфраструктуру обстрілювати. Як працюють у воєнний час будівельники та як допомагають країні і своїм клієнтам?Про це йдеться на 12 каналі У рідній країні та роблять усе для перемоги. Працівники будівельної компанії «Континіум-Девелопмент» нині згуртувалися, як ніколи. Директорка з маркетингурозповідає, що на потреби армії передали два автомобілі, одноденну зарплатню усіх працівників. Вільні приміщення у Луцьку та в Ужгороді віддали в користування тероборонівцям та переселенцям, які приїхали на захід із місць, де нині ведуться бойові дії.«Кожна людина особисто допомагає, так і компанія в цілому й керівництво. Наскільки у нас є можливість, ми допомагаємо нашій армії та нашим людям», – розповіла директорка з маркетингу.Чоловіки, які працюють у компанії, нині боронять столицю у територіальній обороні. Будівельники, розповідає жінка, не з тих, хто буде панікувати. Тому швидко мобілізувалися та допомагають на місцях. Сама Наталія не одразу виїхала з Києва, адже не вірила в те, що відбувається. Сьогодні вона з донькою у Луцьку.«Вже почалися обстріли біля нашого будинку, тому компанія допомогла мені з дитиною приїхати до Луцька, щоб ми були в безпеці. Але ми продовжували максимально допомагати у міру зусиль нашим захисникам», – пригадує жінка.Занепокоєні і клієнти. Люди переживають за придбане житло у столиці та інших регіонах, де нині небезпечно. Для тих, хто виплачує кредити, зробили канікули.«Зараз ніхто не каже ні про які санкції, головне – щоб люди були в безпеці, щоб це все закінчилося», – зауважує Наталія Звягіна.Допомагають клієнти з-за кордону. Фінансово та залучають свої компанії і своїх друзів, аби підтримати Україну. Тішить те, каже Наталія, що майже усі працівники перебувають в Україні. Чоловіки-захисники боронять столицю у територіальній обороні, жінки забезпечують надійний тил. З мирних територій збирають допомогу: медикаменти, амуніцію, будь-які необхідні речі та передають військовослужбовцям.

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