Кількість загиблих після обстрілів телевежі на Рівненщині збільшилась
Сьогодні, 09:09
Кількість загиблих після обстрілів телевежі збільшилась, повідомляють про 19 загиблих.
Про це начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль розповів у прямому ефірі телемарафону UAразом.
Станом на 8:30 повідомили про 19 загиблих. Продовжується розбирання завалів.
За словами Віталія Коваля, на жаль, кількість втрат ще не остаточна. Адже потрібно ще декілька годин, аби повністю розблокувати завали.
Нагадаємо, що 14 березня вранці дві ракети окупантів влучили у телевежу біля Рівного.
Раніше повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.
Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині саме у селищі Антопіль. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
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Про це начальник Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль розповів у прямому ефірі телемарафону UAразом.
Станом на 8:30 повідомили про 19 загиблих. Продовжується розбирання завалів.
За словами Віталія Коваля, на жаль, кількість втрат ще не остаточна. Адже потрібно ще декілька годин, аби повністю розблокувати завали.
Нагадаємо, що 14 березня вранці дві ракети окупантів влучили у телевежу біля Рівного.
Раніше повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу на Рівненщині загинули 9 людей, ще 9 – поранені.
Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині саме у селищі Антопіль. Через обстріл телевежі на Рівненщині не працює радіо та телебачення.
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