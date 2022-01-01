У Генштабі повідомили про бойові втрати російських окупантів на ранок 15 березня





Про це повідомляють в



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:



особового складу - 13500 осіб,

танків ‒ 404 од,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 36 од,

літаків – 81 од,

гелікоптерів – 95 од,

автомобільної техніки - 640 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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