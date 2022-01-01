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У Генштабі повідомили про бойові втрати російських окупантів на ранок 15 березня

У Генштабі повідомили про бойові втрати російських окупантів на ранок 15 березня
Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 15 березня.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу - 13500 осіб,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки - 640 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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