«Як потім почувати себе?»: Поліщук закликав власників квартир у Луцьку не брати за оренду втридорога
Сьогодні, 09:46
Ніч 15 березня пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій, не було повітряних тривог.
Весь транспорт традиційно працює в режимі вихідного дня, усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Вчора дав завдання починати здійснювати санітарне прибирання міста. Як тільки запрацюють асфальтні заводи, ми будемо робити поточний ремонт доріг Луцька", - сказав Ігор Поліщук.
Також він звернувся стосовно підняття цін на оренду житла.
"Дуже багато лучан скаржаться на те, що, враховуючи сьогоднішню ситуацію, власники квартир піднімають оренду в декілька разів. Хочу звернутися до лучан: "Давайте будемо людьми!". Давайте увійдемо у положення один одного. Сьогодні багато людей тимчасово опинилися без роботи або з мінімальною оплатою праці у зв`язку з тим, що йде війна. Можна заробити за один-два-три місяці гроші, але як потім почувати себе і розуміти, що через тебе сім`я з дитиною виїхали незрозуміло куди, а іншими словами це означає випхати людей на вулицю. Сьогодні - той час, коли ми маємо бути милосердними і допомагати один одному", - наголосив мер Луцька.
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Весь транспорт традиційно працює в режимі вихідного дня, усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Вчора дав завдання починати здійснювати санітарне прибирання міста. Як тільки запрацюють асфальтні заводи, ми будемо робити поточний ремонт доріг Луцька", - сказав Ігор Поліщук.
Також він звернувся стосовно підняття цін на оренду житла.
"Дуже багато лучан скаржаться на те, що, враховуючи сьогоднішню ситуацію, власники квартир піднімають оренду в декілька разів. Хочу звернутися до лучан: "Давайте будемо людьми!". Давайте увійдемо у положення один одного. Сьогодні багато людей тимчасово опинилися без роботи або з мінімальною оплатою праці у зв`язку з тим, що йде війна. Можна заробити за один-два-три місяці гроші, але як потім почувати себе і розуміти, що через тебе сім`я з дитиною виїхали незрозуміло куди, а іншими словами це означає випхати людей на вулицю. Сьогодні - той час, коли ми маємо бути милосердними і допомагати один одному", - наголосив мер Луцька.
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