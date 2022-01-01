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«Як потім почувати себе?»: Поліщук закликав власників квартир у Луцьку не брати за оренду втридорога

«Як потім почувати себе?»: Поліщук закликав власників квартир у Луцьку не брати за оренду втридорога
Ніч 15 березня пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій, не було повітряних тривог.

Весь транспорт традиційно працює в режимі вихідного дня, усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Вчора дав завдання починати здійснювати санітарне прибирання міста. Як тільки запрацюють асфальтні заводи, ми будемо робити поточний ремонт доріг Луцька", - сказав Ігор Поліщук.

Також він звернувся стосовно підняття цін на оренду житла.

"Дуже багато лучан скаржаться на те, що, враховуючи сьогоднішню ситуацію, власники квартир піднімають оренду в декілька разів. Хочу звернутися до лучан: "Давайте будемо людьми!". Давайте увійдемо у положення один одного. Сьогодні багато людей тимчасово опинилися без роботи або з мінімальною оплатою праці у зв`язку з тим, що йде війна. Можна заробити за один-два-три місяці гроші, але як потім почувати себе і розуміти, що через тебе сім`я з дитиною виїхали незрозуміло куди, а іншими словами це означає випхати людей на вулицю. Сьогодні - той час, коли ми маємо бути милосердними і допомагати один одному", - наголосив мер Луцька.


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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, ситуція
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