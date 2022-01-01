У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська»: поїзди там не зупинятимуться





Про це повідомляє



"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська", та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції", - йдеться в повідомленні.



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