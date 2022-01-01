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У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська»: поїзди там не зупинятимуться

У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська»: поїзди там не зупинятимуться
У Києві ​вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі та службові приміщення станції "Лук'янівська".

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська", та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції", - йдеться в повідомленні.
У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська»: поїзди там не зупинятимуться

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Теги: Росія, Україна, війна
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