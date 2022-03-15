З початку війни окупанти випустили по Україні понад 900 ракет, – міноборони США
Сьогодні, 08:20
Російські сили посилюють ракетні обстріли Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та інших населених пунктів України, заявив у Пентагоні високопосадовець міністерства оборони.
Про це йдеться на сайті міноборони США, пише lb.ua.
"З початку війни російські запустили понад 900 ракет різних типів та розмірів", – сказано в тексті.
"Те, що ми спостерігаємо на місцях, – це військові зусилля з підпорядкування цих населених пунктів, і робиться це зараз із ще більшим насильством, з використанням все більшої і більшої кількості ракет та обстрілів, які стають все більш невибірковими з погляду того, що вони вражають", – сказав чиновник.
Незважаючи на бомбардування, великі українські міста продовжують мужньо захищатися, зазначив він, згадавши Миколаїв і місто Бровари, розташоване на схід від Києва.
За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу. "Майже всі досягнення Росії залишаються в безвиході", – констатував він.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині 13 березня загинули 35 людей, поранено 134.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.
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Про це йдеться на сайті міноборони США, пише lb.ua.
"З початку війни російські запустили понад 900 ракет різних типів та розмірів", – сказано в тексті.
"Те, що ми спостерігаємо на місцях, – це військові зусилля з підпорядкування цих населених пунктів, і робиться це зараз із ще більшим насильством, з використанням все більшої і більшої кількості ракет та обстрілів, які стають все більш невибірковими з погляду того, що вони вражають", – сказав чиновник.
Незважаючи на бомбардування, великі українські міста продовжують мужньо захищатися, зазначив він, згадавши Миколаїв і місто Бровари, розташоване на схід від Києва.
За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу. "Майже всі досягнення Росії залишаються в безвиході", – констатував він.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині 13 березня загинули 35 людей, поранено 134.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.
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