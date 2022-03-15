З початку війни окупанти випустили по Україні понад 900 ракет, – міноборони США





Про це йдеться на сайті міноборони США, пише



"З початку війни російські запустили понад 900 ракет різних типів та розмірів", – сказано в тексті.



"Те, що ми спостерігаємо на місцях, – це військові зусилля з підпорядкування цих населених пунктів, і робиться це зараз із ще більшим насильством, з використанням все більшої і більшої кількості ракет та обстрілів, які стають все більш невибірковими з погляду того, що вони вражають", – сказав чиновник.



Незважаючи на бомбардування, великі українські міста продовжують мужньо захищатися, зазначив він, згадавши Миколаїв і місто Бровари, розташоване на схід від Києва.



За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу. "Майже всі досягнення Росії залишаються в безвиході", – констатував він.



Нагадаємо, унаслідок



Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські сили посилюють ракетні обстріли Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та інших населених пунктів України, заявив у Пентагоні високопосадовець міністерства оборони.Про це йдеться на сайті міноборони США, пише lb.ua "З початку війни російські запустили понад 900 ракет різних типів та розмірів", – сказано в тексті."Те, що ми спостерігаємо на місцях, – це військові зусилля з підпорядкування цих населених пунктів, і робиться це зараз із ще більшим насильством, з використанням все більшої і більшої кількості ракет та обстрілів, які стають все більш невибірковими з погляду того, що вони вражають", – сказав чиновник.Незважаючи на бомбардування, великі українські міста продовжують мужньо захищатися, зазначив він, згадавши Миколаїв і місто Бровари, розташоване на схід від Києва.За словами чиновника, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу. "Майже всі досягнення Росії залишаються в безвиході", – констатував він.Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині 13 березня загинули 35 людей, поранено 134.Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.

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