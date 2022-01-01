Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО





Про це повідомляє



"15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій, сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти обстріляли десятиповерховий житловий будинок у Подільському районі Києва.Про це повідомляє ДСНС України "15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій, сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію