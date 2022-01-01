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Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО

Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО
Російські окупанти обстріляли десятиповерховий житловий будинок у Подільському районі Києва.

Про це повідомляє ДСНС України.

"15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій, сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО
Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО
Російський снаряд влучив у десятиповерхівку у Києві. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна
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