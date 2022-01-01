На базі луцького вишу планують відкрити штаби університетів зі східних регіонів





Про це Оксана Ляшенко.



Викладачам нададуть місце та техніку, щоб вони могли продовжити дистанційне навчання зі своїми студентами. Відтак студенти зі східних регіонів України змогли б отримувати знання на базі ЛНТУ.



"Вони можуть приєднатися до нашої платформи дистанційно і можуть бути присутні на заняттях, для них є розклад. Потім буде видано сертифікат про академічну мобільність, і після перемоги вони зможуть цей сертифікат надати своєму закладу", – зазначила проректорка.



Станом на 21:30 14 березня в пресслужбі ЛНТУ повідомили Суспільному, що поки що викладачі з інших вишів на базі Луцького національного університету не працюють. Питання штабів на базі луцького вишу ще обговорюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Луцького національно-технічного університету розглядають можливість відкриття штабів деяких університетів зі східних регіонів України.Про це Суспільному розповіла проректорка ЛНТУВикладачам нададуть місце та техніку, щоб вони могли продовжити дистанційне навчання зі своїми студентами. Відтак студенти зі східних регіонів України змогли б отримувати знання на базі ЛНТУ."Вони можуть приєднатися до нашої платформи дистанційно і можуть бути присутні на заняттях, для них є розклад. Потім буде видано сертифікат про академічну мобільність, і після перемоги вони зможуть цей сертифікат надати своєму закладу", – зазначила проректорка.Станом на 21:30 14 березня в пресслужбі ЛНТУ повідомили Суспільному, що поки що викладачі з інших вишів на базі Луцького національного університету не працюють. Питання штабів на базі луцького вишу ще обговорюють.

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