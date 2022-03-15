Україну покинули близько 20 нардепів





Про це повідомляє Олександра Корнієнка у спільному ефірі телеканалів



"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", - сказав Корнієнко.



Водночас він додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.



За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом –ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на першого заступника спікера Верховної Радиу спільному ефірі телеканалів"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", - сказав Корнієнко.Водночас він додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.За словами першого віцеспікера, як тільки закон про колаборантів набуде чинності (це має статися найближчим часом –ред.), Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

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