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У районі на Волині – триденна жалоба: загинув воїн Микола Цюрик

У районі на Волині – триденна жалоба: загинув воїн Микола Цюрик
12 березня у боях з російськими окупантами загинув житель Каменя-Каширського Микола Цюрик. У районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.

Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РВА.

15, 16, 17 березня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини. Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю жителя міста Каменя-Каширського Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

Зокрема в документі від 15 березня 2022-го за № 10 зазначили: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».

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Теги: Росія, Україна, війна, Камінь-Каширський
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