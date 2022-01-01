У районі на Волині – триденна жалоба: загинув воїн Микола Цюрик

Микола Цюрик. У районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.



Про це повідомляє пресслужба



15, 16, 17 березня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини. Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю жителя міста Каменя-Каширського Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.



Зокрема в документі від 15 березня 2022-го за № 10 зазначили: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 березня у боях з російськими окупантами загинув житель Каменя-Каширського. У районі оголосили триденну жалобу за загиблим 40-річним Героєм.Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РВА 15, 16, 17 березня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини. Відповідний наказ підписала начальниця районної військової адміністраціїу зв'язку із загибеллю жителя міста Каменя-Каширського Миколи Цюрика, який мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.Зокрема в документі від 15 березня 2022-го за № 10 зазначили: «У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій».

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