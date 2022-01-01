Луцький зоопарк відновлює роботу





Про це повідомляють на сторінці зоопарку у



Наразі зоопарк працюватиме з 10.00 до 17.00. Вартість квитків залишається сталою – 50 грн дитячий і 80 грн дорослий. Є також сімейний (дві дитини та двоє дорослих) квиток за 200 грн.



Студентський квиток та пенсійне посвідчення дають право на знижку. Також є пільги для учасників АТО/ООС – за наявності відповідного документа, який це засвідчує.



"Нагадуємо – годування звірів та птахів суворо заборонено. Не створюйте нашому колективу зайвих проблем у цей непростий час. Бо заборонена правилами зоопарку годівля принесеними продуктами – то не примха персоналу, а лиш спосіб убезпечити наших підопічних від проблем зі здоров’ям (аж до смерті!!!), які може спричинити їжа, що не входить до їхнього раціону.



Окремо наголошуємо, що нині в Україні триває війна. І повітряні тривоги стали жахливими складовими нашого буття. Якщо оповіщення про небезпеку застануть вас на нашій території, то просимо не панікувати, а виконувати вказівки працівників підприємства.



Впевнені, що відновлення можливості відвідувати місце найкомфортнішого відпочинку на природі хоч на якийсь час дозволить вам відволіктися від думок про війну, яка забрала життя як наших захисників, так і мирних мешканців та скалічила життя і тіла багатьох українців. Тому гостина у зоопарку – це невеличке розвантаження психіки, необхідне нам усім, аби ще з більшими зусиллями робити усе, щоб наблизити годину перемоги держави Україна над московською ордою", - наголошується в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 15 березня, Луцький зоопарк відновлює роботу.Про це повідомляють на сторінці зоопарку у фейсбуці Наразі зоопарк працюватиме з 10.00 до 17.00. Вартість квитків залишається сталою – 50 грн дитячий і 80 грн дорослий. Є також сімейний (дві дитини та двоє дорослих) квиток за 200 грн.Студентський квиток та пенсійне посвідчення дають право на знижку. Також є пільги для учасників АТО/ООС – за наявності відповідного документа, який це засвідчує."Нагадуємо – годування звірів та птахів суворо заборонено. Не створюйте нашому колективу зайвих проблем у цей непростий час. Бо заборонена правилами зоопарку годівля принесеними продуктами – то не примха персоналу, а лиш спосіб убезпечити наших підопічних від проблем зі здоров’ям (аж до смерті!!!), які може спричинити їжа, що не входить до їхнього раціону.Окремо наголошуємо, що нині в Україні триває війна. І повітряні тривоги стали жахливими складовими нашого буття. Якщо оповіщення про небезпеку застануть вас на нашій території, то просимо не панікувати, а виконувати вказівки працівників підприємства.Впевнені, що відновлення можливості відвідувати місце найкомфортнішого відпочинку на природі хоч на якийсь час дозволить вам відволіктися від думок про війну, яка забрала життя як наших захисників, так і мирних мешканців та скалічила життя і тіла багатьох українців. Тому гостина у зоопарку – це невеличке розвантаження психіки, необхідне нам усім, аби ще з більшими зусиллями робити усе, щоб наблизити годину перемоги держави Україна над московською ордою", - наголошується в дописі.

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