На Волині чоловік намагався вкрасти продукти, які громада збирала для потреб бійців ЗСУ

На Волині чоловік намагався вкрасти продукти, які громада збирала для потреб бійців ЗСУ
Інцидент трапився у ніч на 15 березня в одному із сіл Володимир-Волинського району. Чоловік намагався викрасти продукти, призначені для бійців ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зловмисник через вікно проник до приміщення будинку культури та намагався викрасти продукти харчування, які громада збирала для потреб бійців ЗСУ. Його затримали небайдужі громадяни.

На місце прибули співробітники поліції. Правопорушником виявився 36-річний житель Володимир-Волинського району. Консервацію вилучили.

Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Перевірка триває.

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Теги: Волинь, Володимир, продукти, злодій
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