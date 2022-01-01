РФ запевняє рідних окупантів, що вони перебувають у відрядженні в Росії





Про це



У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто «кидає» своїх.



Особливе обурення у нього викликає пасаж про нібито хороше забезпечення: «А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием???»



У командуванні дружині повідомили, що її чоловік поїхав у відрядження на 40 діб на територію РФ, проте окупант сказав, що це брехня і закликав її не вірити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідним російських окупантів приходять пам’ятки, що військові РФ – нібито у відрядженні на території Росії і забезпечені всім необхідним.Про це йшлося у перехопленій СБУ розмові.У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто «кидає» своїх.Особливе обурення у нього викликає пасаж про нібито хороше забезпечення: «А... то есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием???»У командуванні дружині повідомили, що її чоловік поїхав у відрядження на 40 діб на територію РФ, проте окупант сказав, що це брехня і закликав її не вірити.

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