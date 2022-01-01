Путін планує вирубку та продаж українського лісу





Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», який адресований особисто Путіну,



Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».



При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.



На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику.



"Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності", - йдеться у повідомленні розвідки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», який адресований особисто Путіну, інформують у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику."Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності", - йдеться у повідомленні розвідки.

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