Ізраїль зупинив дію безвізу для України і не приймає біженців





Про це



Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за



"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.



Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.



"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну", - повідомляє посольство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МВС Ізраїлю змінило правила в’їзду для українців в країну з 13 березня 2022 року.Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за посиланням. "Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду."Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну", - повідомляє посольство.

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