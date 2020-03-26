Як у МОН рекомендують закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану





Про це йдеться у



У відомстві рекомендували вишами внести зміни до індивідуальних навчальних планів студентів невипускних курсів



"Шляхом ухвалення рішень про перенесення частини освітніх компонентів, які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання. У разі крайньої необхідності вважаємо можливим достроково завершити 2021/2022 навчальний рік для цієї категорії здобувачів освіти", зазначили у Міністерстві освіти.



Натомість випускникам навчальних закладів слід забезпечити виконання навчального плану. Крім того, студентам необхідно провести атестацію і видати документи про здобуття вищої освіти.



Зазначається, що зробити це потрібно або у традиційному форматі, або дистанційно. "У виключних випадках у разі неможливості здобувачем освіти оформити бакалаврську роботу провести атестаційний іспит", – рекомендували у Міністерстві освіти.



У МОН нагадали: керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за провадження освітньої діяльності в закладі освіти та мають надавати максимальне сприяння здобувачам освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки.У відомстві рекомендували вишами внести зміни до індивідуальних навчальних планів студентів невипускних курсів"Шляхом ухвалення рішень про перенесення частини освітніх компонентів, які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання. У разі крайньої необхідності вважаємо можливим достроково завершити 2021/2022 навчальний рік для цієї категорії здобувачів освіти", зазначили у Міністерстві освіти.Натомість випускникам навчальних закладів слід забезпечити виконання навчального плану. Крім того, студентам необхідно провести атестацію і видати документи про здобуття вищої освіти.Зазначається, що зробити це потрібно або у традиційному форматі, або дистанційно. "У виключних випадках у разі неможливості здобувачем освіти оформити бакалаврську роботу провести атестаційний іспит", – рекомендували у Міністерстві освіти.У МОН нагадали: керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за провадження освітньої діяльності в закладі освіти та мають надавати максимальне сприяння здобувачам освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України.

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