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Як у МОН рекомендують закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану

Як у МОН рекомендують закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану
Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки.

У відомстві рекомендували вишами внести зміни до індивідуальних навчальних планів студентів невипускних курсів

"Шляхом ухвалення рішень про перенесення частини освітніх компонентів, які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання. У разі крайньої необхідності вважаємо можливим достроково завершити 2021/2022 навчальний рік для цієї категорії здобувачів освіти", зазначили у Міністерстві освіти.

Натомість випускникам навчальних закладів слід забезпечити виконання навчального плану. Крім того, студентам необхідно провести атестацію і видати документи про здобуття вищої освіти.

Зазначається, що зробити це потрібно або у традиційному форматі, або дистанційно. "У виключних випадках у разі неможливості здобувачем освіти оформити бакалаврську роботу провести атестаційний іспит", – рекомендували у Міністерстві освіти.

У МОН нагадали: керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за провадження освітньої діяльності в закладі освіти та мають надавати максимальне сприяння здобувачам освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України.

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Теги: ВНЗ, навчальний рік, воєнний стан, МОН
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