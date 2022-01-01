У Росії хочуть збільшити термін ув'язнення Навального до 13 років





Про це повідомляє



Держзвинувачення вимагає 10 років в'язниці для політика. Все через нібито шахрайство та зневагу до суду.



З урахуванням скасування умовного терміну у справі "Ів Роше", прокуратура вимагатиме призначити політику 13 років колонії. Також держобвинувач вимагає для Навального штраф у розмірі 1 мільйон 200 тисяч рублів.



До речі, звинувачення у шахрайстві з'явилося через пожертвування Фонду боротьби з корупцією. Російське слідство стверджує, що Навальний витрачав кошти "на власні потреби".



Зауважимо, опозиціонер мав провести в колонії 2 роки та 8 місяців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держзвинувачення Росії звернулося з клопотанням про збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального. Мовиться про 13 років колонії.Про це повідомляє 24 канал. Держзвинувачення вимагає 10 років в'язниці для політика. Все через нібито шахрайство та зневагу до суду.З урахуванням скасування умовного терміну у справі "Ів Роше", прокуратура вимагатиме призначити політику 13 років колонії. Також держобвинувач вимагає для Навального штраф у розмірі 1 мільйон 200 тисяч рублів.До речі, звинувачення у шахрайстві з'явилося через пожертвування Фонду боротьби з корупцією. Російське слідство стверджує, що Навальний витрачав кошти "на власні потреби".Зауважимо, опозиціонер мав провести в колонії 2 роки та 8 місяців.

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