Ворог змістив основні зусилля на зону ООС та Маріуполь, – Арестович





Про це Олексій Арестович.



Київ, Суми, Чернігів, Харків стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, що не впливає на зростання рівня загроз.



За його словами, третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, або застосовує обмежено.



"Ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції, бо для цього потрібно багато років навчання і багато грошей, чого у них немає. Повітряні удари були по 2 літаки, максимум 4-6 літаків. ЗСУ збили уже 83 літаки. Єдині райони, де росіяни застосовують авіаційні удари це зона ООС і Маріуполь", - каже Арестович.



Він додав, що українські ППО, яким давали 3 години на існування, 20 добу збивають російські літальні апарати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 березня російський ворог змістив основні зусилля на зону ООС, Маріуполь і Миколаїв.Про це інформує радник голови ОПКиїв, Суми, Чернігів, Харків стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, що не впливає на зростання рівня загроз.За його словами, третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, або застосовує обмежено."Ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції, бо для цього потрібно багато років навчання і багато грошей, чого у них немає. Повітряні удари були по 2 літаки, максимум 4-6 літаків. ЗСУ збили уже 83 літаки. Єдині райони, де росіяни застосовують авіаційні удари це зона ООС і Маріуполь", - каже Арестович.Він додав, що українські ППО, яким давали 3 години на існування, 20 добу збивають російські літальні апарати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію