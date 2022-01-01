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Ворог змістив основні зусилля на зону ООС та Маріуполь, – Арестович

Ворог змістив основні зусилля на зону ООС та Маріуполь, – Арестович
15 березня російський ворог змістив основні зусилля на зону ООС, Маріуполь і Миколаїв.

Про це інформує радник голови ОП Олексій Арестович.

Київ, Суми, Чернігів, Харків стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, що не впливає на зростання рівня загроз.

За його словами, третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, або застосовує обмежено.

"Ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції, бо для цього потрібно багато років навчання і багато грошей, чого у них немає. Повітряні удари були по 2 літаки, максимум 4-6 літаків. ЗСУ збили уже 83 літаки. Єдині райони, де росіяни застосовують авіаційні удари це зона ООС і Маріуполь", - каже Арестович.

Він додав, що українські ППО, яким давали 3 години на існування, 20 добу збивають російські літальні апарати.



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Теги: Ареостович, брифінг, ситуація, ООС, Маріуполь, Миколаїв, окупанти
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