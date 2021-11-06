Кива більше не народний депутат

Іллю Киву мандату народного депутата.



Про це повідомили співрозмовники



"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - інформує джерело.



Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.



Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України позбавиламандату народного депутата.Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті."Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - інформує джерело.Раніше генеральний прокуророголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію