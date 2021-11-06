Кива більше не народний депутат
Сьогодні, 14:58
Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата.
Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті.
"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - інформує джерело.
Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
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Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті.
"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - інформує джерело.
Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
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