Кива більше не народний депутат

Кива більше не народний депутат
Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата.

Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті.

"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - інформує джерело.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

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Теги: Кива, позбавили мандату, нардеп
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