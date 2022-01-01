Зеленський на міжнародній зустрічі представив бачення, як зупинити війну з Росією. ВІДЕО

Президент України15 березня виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force. Він нагадав світові, що війна Росії проти України триває уже 8 років, а станом на 15 березня Україна переживає 20-й день повномасштабного вторгнення ворога.Президент подякував за допомогу, яку країна отримує від партнерів. Він представив своє бачення того, як можна зупинити цю війну.Зеленський нагадав, що вторгнення Росії в Україну зруйнувало абсолютно все, на чому трималася міжнародна безпека. Війна показала справжню вагу організацій, на які усі сподівалися."Деякі члени НАТО загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо зараз дуже багато міркувань про Третю світову війну, про те, що вона нібито може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо дл я російських ракет і літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною і російські війська можуть досі бомбардувати мирні міста України і вбивати людей, підривати будинки, лікарні, школи. Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. І зараз ми почули про те, що нам туди не увійти. Це правда і це треба визнавати", - сказав Зеленський.Тому він наголосив, що Україна може розраховувати тільки на себе і на країн-партнерів."Ми запропонували шлях, для того щоб Україна змогла захистити самостійно своє небо і своїх людей. А особливо я хочу, щоб подумали про особистий захист ті країни, які мають кордони з Росією. Ми робимо все, щоб отримати протиповітряну оборону. Наголошую: потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. Якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими можемо. Ми б хотіли мати надійні гарантії", - заявив Зеленський.Він розповів, що російські державні пропагандисти і офіційні представники влади кажуть, що війна в Україні - це лише початок. Тож Зеленський вважає, що потрібно прийняти додаткові санкції щодо РФ."Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова, цього замало. Вони обстріляли найбільшу АЕС у Європі. Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку, хоча були запроваджені санкції", - заявив Зеленський і уточнив, які компанії досі працюють у Росії: Nestlé, Philip Morris, Райффайзен Банк."Це свідчить про обман України. Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації зараз немає. І це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової війни. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, повне відключення російських банків від SWIFT, потрібне визнання російської держави державою-терористом, бо це так і є. І потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Це потрібно для нас і для всього світу", - сказав глава України і подякував усім державам-партнерам.Він подякував країнам-партнерам за надану техніку, але розповів, цей обсяг, який розрахований на тиждень, ЗСУ використовують за 20 годин."Тут стільки окупантів, що наші військові називають їх "саранча". На й людину мінімум 20-30 окупантів. На 1 наш танк - 100 їхніх. І це реальна статистика", - сказав Зеленський і попросив посилити допомогу.