У ПАРЄ тривають дебати про виключення Росії з організації

Сьогодні в Страсбурзі близько 200 депутатів з 46 держав-членів Ради Європи зібрались на позачергові дебати щодо відповіді Ради Європи на агресію Росії проти України.Про це пишуть на сайті політичної партії "Слуга Народу".Головним питанням дебатів буде рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи виключити повністю Росію з організації (наразі її права призупинені).Усього у дебатах беруть участь 157 депутатів, а самі дебати продовжуються 8 годин протягом всього дня – все це говорить про шалену підтримку України.«Варто зазначити, що вранці відбулось засідання Політичного комітету Асамблеї, на якому члени української делегації разом з нашими друзями з країн Балтії захищали поправки до фінальної доповіді, яка має бути проголосована наприкінці дня», – розповіла голова української делегаціїГоловні пункти, які досягли:- згадка про збільшення допомоги для України,- заклик державам-членам та всьому міжнародному співтовариству щодо заснування спеціального трибуналу проти російських воєнних злочинців,- заклик до Комітету Міністрів щодо остаточного виключення Росії з Ради Європи.За попередньою інформацією, вчора виключення Росії з Ради Європи підтримав і Прем’єр-Міністр України, який звернувся до Асамблеї.Фінальне голосування має відбутися сьогодні о 21.00 за Києвом. Після позитивного голосування, це питання передається на розгляд до Комітету Міністрів Ради Європи, який буде засідати вже в цей четвер, 17 березня.